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13-річний колядник потрапив у реанімацію з алкогольною інтоксикацією

Єва Корнійчук

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У Закарпатській області через отруєння алкоголем госпіталізовано двох дітей. Про це повідомляє  Головного управління Національної поліції у Закарпатській області.

 

Так, сьогодні, 7 січня, о другій годині ночі в поліцію міста Хуст надійшло повідомлення лікаря з приймального відділення Хустської районної лікарні про те, що до них доставлено двох підлітків з важким алкогольним отруєнням.

Повідомляється, що в лікарню прибула слідчо-оперативна група. Поліція встановила, що двоє жителів села Драгово Хустського району віком 13 років отруїлися під час колядування, поєднаного з вживанням алкогольних напоїв, якими їх пригостили знайомі.

Стан одного з хлопчиків важкий, він перебуває в реанімації. Інший наразі перебуває на лікуванні в дитячому відділенні, у нього лікарі діагностували середньої тяжкості алкогольне отруєння.

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