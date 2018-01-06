Якою буде погода на Різдво на території Львівщини?

На території Львівської області та місту Львову завтра, 7 січня, вночі та вранці очікується подекуди туман, видимістю 200 – 500 м. Мерія закликає усіх учасників дорожнього руху бути максимально обережними під час руху, передає Львівський портал.

Нагадаємо, під час керування автомобілем у тумані, рекомендовано:

– істотно знизити швидкість руху та вибирати швидкісний режим, який забезпечував би своєчасне гальмування;

– при наявності протитуманних фар – вмикати їх спільно з ближнім світлом;

– тримати безпечну дистанцію з автомобілями;

– під час зупинки увімкнути аварійну світлову сигналізацію;

– уникати різких маневрів на дорозі, стежити за сигналами автомашин, що рухаються попереду.