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В Україні зареєстровано спалах вірусного гепатиту А

Олександр Косик

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За даними Центру громадського здоров’я МОЗ України, в цьому році вже зареєстровано одне групове захворювання (спалах) вірусного гепатиту А. Всього захворіло 47 осіб, у тому числі 6 дітей віком до 18 років. Проте епідемії вірусного немає, передає Львівський портал.

 

Дані щодо захворюваності на вірусний гепатит А в Україні за 11 місяців 2017 року свідчать, що рівень захворюваності не перевищує середніх багаторічних рівнів. Інтенсивний показник на 100 тисяч населення за 11 місяців 2017 року становить 6,45 проти інтенсивного показника 6,27 за 11 місяців 2016 року, серед дитячого населення – 13,33, проти 13,2 за 11 місяців 2016 року, що практично на тому ж рівні.

За 11 місяців 2017 року в Україні було зареєстровано 29 спалахів вірусного гепатиту А (у 2016 році – 21), спалахи реєструвались у сімейних вогнищах, дитячих організованих колективах, закладах освіти, об’єктах громадського харчування та торгівлі. Були пов’язані здебільшого з недотриманням заходів профілактики та порушенням протиепідемічного режиму на об’єктах, а також з недотриманням правил особистої гігієни самими хворими.

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