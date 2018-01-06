Українська тенісистка виграла турнір серії WTA з призовим фондом в мільйон доларів

Українка Еліна Світоліна виграла турнір серії WTA в австралійському Брісбені з призовим фондом в 1 мільйон доларів. З перемогою українську тенісистку привітав президент Петро Порошенко, передає Львівський портал.

«Чудовий початок сезону для Еліни Світоліної, блискуча та дуже впевнена перемога на турнірі у Брісбені. Пишаємось та бажаємо нових перемог у новому 2018-му році», – зазначив він.

У фіналі змагань Світоліна у двох сетах за годину і 5 хвилин здолала білоруску Алєксандру Соснович, з якою раніше не зустрічалася на кортах. Перший сет українка виграла з рахунком 6:2, а в другому розгромила свою суперницю 6:1.

За виграш турніру у Брісбені Світоліна отримає 190 тисяч доларів призових та 470 очок в рейтинг WTA.