У Львові затримали зловмисників, що «полювали» на дачах

Двох осіб з арсеналом інструментів затримали на дачах патрульні Львівщини. Про це Львівському порталу повідомили у прес-службі патрульної поліції області.

Вчора, 5 січня близько 11.00 екіпаж Франківського району міста Львова отримав виклик про підозрілих осіб на вулиці Лазаренка, що ходять територією дач. Інспектори приїхали на місце і виявили двох чоловіків. Під час поверхневої перевірки у них виявили інструменти. Біля них лежали робочі рукавиці та викопаний металевий стовпчик. Пояснити згадані особи нічого не змогли.

На місце викликали слідчих, а згодом, 30 та 36-річних чоловіків запросили у Франківський відділ поліції. Охоронці правопорядку перевірять можливу причетність даних осіб до крадіжок.