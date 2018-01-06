Спалах кору на «Фуджікурі» вклав у лікарняні ліжка 38 осіб

На Львівщині 38 працівників Fujikura були госпіталізовані з кором. Про це повідомляє Держслужба з питань безпеки харчових продуктів і захисту споживачів Львівщини, передає Львівський портал.
Зазначимо, що на заводі компанії Fujikura у Львівській області працює понад тисяча осіб.
Госпіталізація триває з 17 грудня. Загалом на лікуванні перебувало 38 осіб, але 12 з них вже виписано.
Серед потерпілих – 26 мешканці Львова, 11 – мешканці Львівської області, 1 – мешканець Хмельниччини.
Зазначимо, що про спалах кору на заводі стало відомо 18 грудня. Пізніше повідомлялось, що кількість хворих зростає.
Соломія Григор'єва