ОСТАННІ НОВИНИ

Спалах кору на «Фуджікурі» вклав у лікарняні ліжка 38 осіб

Соломія Григор'єва

|

На Львівщині 38 працівників Fujikura були госпіталізовані з кором. Про це повідомляє Держслужба з питань безпеки харчових продуктів і захисту споживачів Львівщини, передає Львівський портал.

 

Зазначимо, що на заводі компанії Fujikura у Львівській області працює понад тисяча осіб.

Госпіталізація триває з 17 грудня. Загалом на лікуванні перебувало 38 осіб, але 12 з них вже виписано.

Серед потерпілих – 26 мешканці Львова, 11 – мешканці Львівської області, 1 – мешканець Хмельниччини.

Зазначимо, що про спалах кору на заводі стало відомо 18 грудня. Пізніше повідомлялось, що кількість хворих зростає.

Загрузка...

Залишити відповідь

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься.

﻿

Статті
2017 рік та його 17 найважливіших подій
Львівський портал
2017 рік та його 17 найважливіших подій

2017 рік був далеко непростим, як для України, так і для Львівщини. Екологічні проблеми, фінансові афери та політичні іг...

У рік Собаки – із запасом добра. Сім вражаючих історій про чотирилапих, які отримали в житті другий шанс
Катерина РОДАК
У рік Собаки – із запасом добра. Сім вражаючих історій про чотирилапих, які отримали в житті другий шанс

Символом 2018 року є Собака – це вірна, самовіддана істота, символ справжньої дружби. З другого боку собака – беззахисна...

Подарунки на передову
Микола ПРОНІН
Подарунки на передову

У переддень новорічних свят усі ми мріємо про подарунки. Чекають їх і на передовій, де особливо гостро відчувається потр...

Війна, катастрофа чи кінець світу. Що робити і де ховатись львів’янам?
Катерина РОДАК
Війна, катастрофа чи кінець світу. Що робити і де ховатись львів’янам?

Переполох, який здійнявся недільного вечора 26 грудня у Львові після раптового увімкнення тривожних сирен, дав чітко зро...

всі статті
Львівський портал
Новини від KINOafisha.ua
Загрузка...
Загрузка...
Кіноафіша: розклад сеансів
Загрузка...