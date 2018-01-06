Порошенко запевнив, що Україна стане членом ЄС і НАТО, але не в цьому році

Членство України в Європейському союзі і вступ до НАТО залишається стратегічною метою держави, але це перспектива не 2018 року. Про це президент Петро Порошенко заявив у колонці для спецвипуску видань “Новий час” і “The Economist Світ”, опублікованій 6 січня, передає ТСН.

«Членство в ЄС, як і вступ до НАТО, безумовно, залишаються нашою стратегічною метою. Оскільки це перспектива явно не 2018 року, і не наша справа, як сказано в Писанні, знати часи і строки, зазначу лише, що я твердо переконаний в її реалістичності», – заявив Порошенко.

На думку президента, угода про асоціацію з ЄС є «дорожньою картою подальших фундаментальних змін, які наблизять Україну до копенгагенських критеріїв членства у престижному союзі світу».

«Під час саміту Східного партнерства я окреслив контури подальших проміжних кроків. Це – асоціація з Шенгенською зоною, приєднання до Митного союзу ЄС, Енергетичного союзу ЄС та Єдиного цифрового ринку. Секторальна інтеграція фактично перетворить східні кордони країни на кордони ЄС ще до того, як ми де-юре приєднаємося до ЄС», – наголосив глава держави.