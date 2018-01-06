ОСТАННІ НОВИНИ

Головного лікаря Жидачівської лікарні позбавили президентської стипендії

Соломія Григор'єва

|

Головного лікаря Жидачівської районної лікарні Богдана Бойчука позбавлять дворічної президентської стипендії. Про це на своїй сторінці у Facebook написав Володимир Кулак, батько 12-річного хлопчика, який у червні 2017 року помер через недбалість лікарів цієї ж лікарні.

 

«3 січня 2018 року відбулося засідання конкурсної комісії МОЗ України, на якій було розглянуте питання щодо відкликання кандидатури головного лікаря Жидачівської ЦРЛ із переліку осіб видатних діячів охорони здоров’я, яким призначена державна стипендія. Комісія одноголосно підтримала це рішення.

Враховуючи викладене, вважаємо за необхідне подати від імені Кабінету Міністрів України пропозицію до Президента України щодо позбавлення стипендіата Бойчука Богдана Петровича державної стипендії видатним діячам охорони здоров’я», – йдеться у дописі до опублікованих фото.

Нагадаємо, 2 січня Львівський портал повідомляв, що головному лікарю Жидачівської центральної районної лікарні Богдану Бойчуку Указом Президента призначено державну стипендію, як видатному діячу охорони здоров’я.

Загрузка...

Залишити відповідь

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься.

﻿

Статті
2017 рік та його 17 найважливіших подій
Львівський портал
2017 рік та його 17 найважливіших подій

2017 рік був далеко непростим, як для України, так і для Львівщини. Екологічні проблеми, фінансові афери та політичні іг...

У рік Собаки – із запасом добра. Сім вражаючих історій про чотирилапих, які отримали в житті другий шанс
Катерина РОДАК
У рік Собаки – із запасом добра. Сім вражаючих історій про чотирилапих, які отримали в житті другий шанс

Символом 2018 року є Собака – це вірна, самовіддана істота, символ справжньої дружби. З другого боку собака – беззахисна...

Подарунки на передову
Микола ПРОНІН
Подарунки на передову

У переддень новорічних свят усі ми мріємо про подарунки. Чекають їх і на передовій, де особливо гостро відчувається потр...

Війна, катастрофа чи кінець світу. Що робити і де ховатись львів’янам?
Катерина РОДАК
Війна, катастрофа чи кінець світу. Що робити і де ховатись львів’янам?

Переполох, який здійнявся недільного вечора 26 грудня у Львові після раптового увімкнення тривожних сирен, дав чітко зро...

всі статті
Львівський портал
Новини від KINOafisha.ua
Загрузка...
Загрузка...
Кіноафіша: розклад сеансів
Загрузка...