Головного лікаря Жидачівської лікарні позбавили президентської стипендії

Головного лікаря Жидачівської районної лікарні Богдана Бойчука позбавлять дворічної президентської стипендії. Про це на своїй сторінці у Facebook написав Володимир Кулак, батько 12-річного хлопчика, який у червні 2017 року помер через недбалість лікарів цієї ж лікарні.

«3 січня 2018 року відбулося засідання конкурсної комісії МОЗ України, на якій було розглянуте питання щодо відкликання кандидатури головного лікаря Жидачівської ЦРЛ із переліку осіб видатних діячів охорони здоров’я, яким призначена державна стипендія. Комісія одноголосно підтримала це рішення.

Враховуючи викладене, вважаємо за необхідне подати від імені Кабінету Міністрів України пропозицію до Президента України щодо позбавлення стипендіата Бойчука Богдана Петровича державної стипендії видатним діячам охорони здоров’я», – йдеться у дописі до опублікованих фото.

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Нагадаємо, 2 січня Львівський портал повідомляв, що головному лікарю Жидачівської центральної районної лікарні Богдану Бойчуку Указом Президента призначено державну стипендію, як видатному діячу охорони здоров’я.