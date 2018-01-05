Жителів Львівщини попереджають про густий туман

Сьогодні ввечері, 5 січня, із збереженням вночі та вранці 6 січня подекуди туман, видимістю 200 – 500 м. Про це Львівському порталу повідомили у Львівському обласному центрі з гідрометеорології України.
Відтак ДСНС України у Львівській області закликає громадян дотримуватися елементарних правил безпеки.
Під час керування автомобілем в тумані:
- вибирайте швидкісний режим, який забезпечував би своєчасне гальмування перед перешкодою, яка з’явилася зненацька;
- під час руху в колоні збільшить дистанцію між автомашинами – не менше 50 метрів, оскільки мокре дорожнє покриття збільшує гальмівний шлях автотранспорту;
- користуйтесь протитуманними фарами, якщо Ваш автомобіль не обладнаний ними, то ввімкніть підфарники, або ближнє світло фар;
- уважно слідкуйте за сигналами автомашин, що рухаються попереду;
- не допускайте різкого гальмування без особливих на те причин;
- при зупинці, плавно гальмуючи, займіть місце на узбіччі та ввімкніть аварійну сигналізацію, для того щоб позначити габарити Вашого авто.
Олександр Косик