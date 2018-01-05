Жителів Львівщини попереджають про густий туман

Сьогодні ввечері, 5 січня, із збереженням вночі та вранці 6 січня подекуди туман, видимістю 200 – 500 м. Про це Львівському порталу повідомили у Львівському обласному центрі з гідрометеорології України.

Відтак ДСНС України у Львівській області закликає громадян дотримуватися елементарних правил безпеки.

Під час керування автомобілем в тумані: