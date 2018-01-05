Вбивство юристки Ноздровської: поліція відтворила хід подій

Правоохоронцям, які розслідують вбивство юристки Ірини Ноздровської, вдалося частково відновити хід подій фатального дня. Крім того, на місці злочину поліція зробила декілька важливих знахідок, які можуть допомогти розкрити справу. Про це розповів в інтерв’ю «Обозревателю» перший заступник голови Національної поліції України – начальник кримінальної поліції В’ячеслав Аброськін.

За словами Аброськіна, правоохоронці повністю відтворили шлях руху Ірини Ноздровської перед вбивством від місця її роботи в Києві і до місця виявлення тіла.

«Вона вийшла на метро “Героїв Дніпра”, сіла, швидше за все, в маршрутне таксі і доїхала практично до свого будинку. Використовуючи наші технічні можливості, ми відстежили її пересування. Встановили час, який це зайняло. І тепер розуміємо, коли приблизно настала смерть… Можу сказати, що увечері 29 грудня. Остаточний і точний час – тільки після проведення комплексної експертизи», – повідомив правоохоронець.

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У поліції вважають, що Ірина доїхала від метро додому, де її могли чекати, або ж вона їхала разом з убивцею. Аброськін підтвердив, що тіло жінки знайшли в річці, їй завдали більше десяти ножових поранень. Ірина була роздягнена, на ній був тільки бюстгальтер.

«Чому роздягнена? Можна припустити, що злочинець позбавився можливих слідів, щоб ми не “отримали” ДНК вбивці. Також можливо, що він хотів вступити з Іриною в статевий зв’язок. Одягу Ноздровської ми ще не виявили», – сказав він.

«На місці працювали водолази, на дні річки знайшли різні комплекти ножів – вони були упаковані. Як вони там опинилися – питання. Знайшли окремо ще один ніж, але за розміром леза жоден із цих ножів не підходить. Вони не знаряддя злочину. Але робота триває й огляд території біля місця злочину теж. У воді ми знайшли один мобільний телефон Ірини. Знайшли чохол від її другого телефона – там же, під водою (поки немає самого апарата). Знайшли одяг, але не Ірини – вона в той день була в дублянці», – повідомив перший заступник Нацполіції.

Як відомо, 1 січня поліція повідомила, що у Вишгородському районі Київської області знайшли тіло жінки. Виявилося, що це юристка Ірина Ноздровська, розшук якої почали 30 грудня. Пізніше у Нацполіції назвали причину смерті правозахисниці Ноздровської.