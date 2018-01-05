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У Львові втретє відбудеться Міжнародний різдвяний фестиваль

Соломія Григор'єва

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7 та 8 січня фольклорні колективи з Білорусі, Польщі, Словенії, Туреччини, а також інших міст України на ярмарковій площі в центрі міста ділитимуться автентичними колядками, піснями і танцями з львів’янами та гостями нашого міста. Про це Львівському порталу повідомили у прес-службі Львівської міської ради.

 

Цьогоріч свято відбудеться вже втретє. До Львова, окрім українських гуртів, приїдуть також і п’ять іноземних фольклорних-колективів, які ділитимуться із гостями ярмарку добрим настроєм та власними традиційними різдвяними співанками, танцями і театральними постановками.

Перший день фестивалю закінчиться виступом української співачки Наталки Карпи, а другого дня – на завершення фестивалю – організатори готують особливий різдвяний флеш-моб: виконання легендарного «Щедрика» усією ярмарковою площею, спільно з колективами-учасниками ІІІ Міжнародного різдвяного фестивалю та хоровою капелою «Дударик».

До слова, цьогоріч етно-колективи долучаться до ще однієї яскравої львівської традиції – фестивалю «Спалах Різдвяної зірки» та 8 січня пройдуть урочистою ходою разом зі звіздарями центральними вулицями міста і яскравими ярмарковими алеями.

Програма ІІІ Міжнародного різдвяного фестивалю у Львові

Локація: ярмаркова площа перед міською ялинкою

7 січня

14.00-Урочисте відкриття ІІІ Міжнародного різдвяного фестивалю у Львові

14.20-виступ  Вертепу театр  «Мета» ;

15.00-виступ студії театру музики та танцю ElzbietyArmatys. Польща;

15.50-виступ лауреата Всеукраїнських і міжнародних конкурсів Соломії Романів;

16.00-виступ фольклорного ансамблю « SVOJINA». Словаччина;

16.40-виступ вихованців «ILkivSchool» з різдвяною програмою ;

17.10-виступ «GÜSAD GÜZELYURT» художньої асоціації. Туреччина;

18.00-виступ дитячого телевізійного театру «Юрашки»;

18.15-виступ хору «Melior» . Білорусія;

19.00-виступпоетеси, композитора, солістки духового оркестру національної академії сухопутних військ ім. Гетьмана Петра Сагайдачного, засновниці мистецької школи «ILkivSchool» Маріанни Ільків;

19.30-виступ колективу «ZewGór» . Польща;

20.10-виступ заслуженої артистки України Наталки Карпи з різдвяною програмою за підтримки ТМ  Лімо.

8 січня

12.00-святкова Хода Звіздарів спільно з учасниками ІІІ Міжнародного різдвяного фестивалю у Львові (маршрут: площа  Музейна – ярмаркова площа – проспект Свободи)

14.00- святкова програма у рамах Фестивалю Спалах Різдвяної Звізди-2018;

15.00-виступ Зразкового театру  «Горличка» вистава «Зимова казка»;

15.30-виступ фольклорного ансамблю« SVOJINA» .Словаччина

16.10-виступ Зразкової музичної студії «Джерело» центру творчості дітей та юнацтва «Галичина»;

16.25-виступ  Вертепу театр «Мета» ;

16.55-виступ вихованців «ILkivSchool» з різдвяною програмою ;

17.20-виступ хору «Melior» . Білорусія;

18.00-виступ громадської організації студії естрадного вокалу «Подих Весни»;

18.30-виступ колективу «ZewGór». Польща;

19.10-виступ поетеси, композиторки, солістки духового оркестру національної академії сухопутних військ ім. Гетьмана Петра Сагайдачного ,засновниці мистецької школи «ILkivSchool»  Маріанни Ільків;

19.40-виступ «GÜSAD GÜZELYURT» художньої асоціації. Туреччина;

20.10-дитячого телевізійного театру «Юрашки»

20.20- різдвяний флешмоб спільне виконання легендарного «Щедрика» разом з хоровою капелою «Дударик»

Фото: Твоє місто

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