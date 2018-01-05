Поради МОЗ, як підтримувати свій тиск в нормі

Понад 12 мільйонів українців страждають від підвищення артеріального тиску. Високий тиск без належного лікування може призвести до інфаркту, інсульту, ниркової чи серцевої недостатності, погіршення зору, проблем із потенцією, пам’яттю, а також до передчасного старіння і зменшення тривалості життя. Який тиск є нормальним, коли необхідно звернутися до лікаря і що робити, щоб підтримувати тиск у нормі – розповідає МОЗ.

ЯКИЙ ТИСК Є НОРМАЛЬНИМ

Для більшості людей нормальними вважаються всі показники артеріального тиску, які не перевищують140/90.

«Якщо ваш тиск ніколи не підвищується більше, ніж 140/90, можу вас привітати – до чисельної когорти гіпертоніків ви не належите. Моя порада для вас – займатися профілактикою, щоб так залишалося й надалі. Однак є окремі групи людей, у яких тиск в жодному разі не має перевищувати 130/75. Це люди з цукровим діабетом або зі встановленими серцево-судинними захворюваннями (які мають у минулому перенесений інфаркт або інсульт, серцеву недостатність, хронічне захворювання нирок тощо)», – наголошує кардіолог Анна Солощенко.

ПРИ ЯКИХ ЗАХВОРЮВАННЯХ ПІДВИЩУЄТЬСЯ ТИСК

Всі захворювання, що супроводжуються підвищеним артеріальним тиском, можна поділити на дві великі групи:

Власне артеріальна гіпертензія – захворювання, що часто передається спадково і не має окремої, конкретної причини високого артеріального тиску, у підвищенні тиску беруть участь практично всі органи і системи (центральна нервова система, нирки, судини, серце). На даний момент до цієї групи належить приблизно 98% всіх випадків гіпертензії. Симптоматичні артеріальні гіпертензії – захворювання окремих органів і систем, одним із симптомів яких є підвищення артеріального тиску.

«Найбільш розповсюджені причини симптоматичних артеріальних гіпертензій – захворювання нирок або їх судин (ниркова недостатність, хронічний пієлонефрит або гломерулонефрит, ураження нирок при цукровому діабеті або звуження судин, що постачають кров до наших нирок), ендокринної системи (наднирників, щитоподібної залози тощо), серця або судин (атеросклероз аорти, недостатність клапану аорти тощо)», – пояснює Анна Солощенко.

ЯК ПІДТРИМУВАТИ ТИСК В НОРМІ: ПРОФІЛАКТИКА ГІПЕРТЕНЗІЇ

Для профілактики гіпертензії лікар-кардіолог радить дотримуватись простих правил:

– Відмовтесь від куріння

Пам’ятайте, що навіть одна сигарета нанесе незворотної шкоди вашим судинам.

– Регуляно займайтесь спортом

«Рекомендую тренуватись щонайменше 3 рази на тиждень по 45 хвилин. Під час тренувань дуже важливо контролювати свій пульс (для цього підійдуть будь-які гаджети – пульсометри, розумні годинники тощо). Для початку розрахуйте максимальний пульс для вашого серця за формулою 220 мінус ваш вік. Тобто, якщо вам 35, то максимальна частота серцевих скорочень (ЧСС) для вас буде становити 185 ударів за хвилину. Раджу вам проходити тренування у межах пульсу від 60 до 85% від максимального ЧСС», – говорить Анна Солощенко.

– Підтримуйте нормальну масу тіла

Важливими для профілактики гіпертонії та всіх серцево-судинних захворювань, а також при діабеті є два показники – індекс маси тіла (ІМТ) та окружність талії. Останній показник не має перевищувати у чоловіків 102 см, а у жінок – 85. ІМТ ж має бути нижчим за 25. Розрахувати його кожен може за простою формулою: ІМТ = МАСА в кг/зріст в квадраті в метрах.

Наприклад, розрахунок для людини масою 80 кг і з ростом 180 см: ІМТ = 80/ 1.8×1.8=24,7.

– Їжте менше солі

«За рекомендаціями ВООЗ, споживання солі за добу не має перевищувати 5 г (1 чайна ложка). Особливу увагу треба приділяти продуктам, що мають «приховану» сіль: ковбаса, копченості, готові соуси тощо», – радить кардіолог.

– Відмовтесь від алкоголю

Чим більше алкоголю ви вживаєте, тим більший ризик підвищення тиску. За останніми даними ВООЗ, безпечної дози алкоголю не існує.

Дотримуйтесь цих кроків і будьте здорові!