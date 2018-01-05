На Львівщині двоє братів-розбійників пограбували чоловіка на 300 тисяч

На Львівщині поліцейські затримали зловмисників, причетних до розбійного нападу. Нападники – двоє братів, відібрали у жертви сумку з грошима у сумі близько трьохсот тисяч гривень. Про це Львівському порталу повідомили у відділі комунікації поліції Львівської області.

Сьогодні, 5 січня, близько 9.30 до правоохоронців надійшло повідомлення про те, що у селі Муроване Пустомитівського району двоє зловмисників у масках напали на водія автомобіля «Мерседес», погрожуючи зброєю, відібрали у нього сумку з грошима у сумі близько трьохсот тисяч гривень та втекли.

На місці події працювала слідчо-оперативна група, до розшуку нападників були задіяні працівники різних служб та підрозділів поліції Львівщини. Невдовзі після скоєння злочину, працівники Управління карного розшуку затримали їх. Особи зловмисників встановлені – ними виявились двоє львів’ян – брати віком 26 та 30 років. Речові докази у них вилучені.

За цим фактом відкрито кримінальне провадження за ч.4 ст.187 (розбій) КК України. Санкція статті передбачає покарання – позбавлення волі на строк від восьми до п’ятнадцяти років із конфіскацією майна.

Зловмисники затримані в порядку ст.208 КПК України, невдовзі суд обере для них міру запобіжного заходу, проводиться досудове розслідування.