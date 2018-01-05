Львівська облдержадміністрація шукає працівників

Департамент освіти і науки Львівської обласної державної адміністрації оголошує конкурс на заміщення вакантних посад державних службовців. Про це Львівському порталу повідомили у прес-службі ЛОДА.

Зокрема, вакантними є:

посада державного службовця категорії «Б» – начальник відділу дошкільної, загальної середньої освіти, соціального захисту, позашкільної та виховної роботи;

посада державної служби категорії «В» – головний спеціаліст відділу дошкільної, загальної середньої освіти, соціального захисту, позашкільної та виховної роботи.

Для участі у конкурсі необхідно подати такі документи:

копію паспорта громадянина України; письмову заяву про участь у конкурсі із зазначенням основних мотивів для зайняття посади (за формою згідно з додатком 2 Порядку проведення конкурсу на зайняття посад державної служби, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 25 березня 2016 року № 246, (зі змінами)), до якої додається резюме у довільній формі; письмову заяву, в якій особа повідомляє, що до неї не застосовуються заборони, визначені частиною третьою або четвертою статті 1 Закону України «Про очищення влади», та згода на проходження перевірки та оприлюднення відомостей стосовно неї відповідно до зазначеного Закону; копію (копії) документа (документів) про освіту; оригінал посвідчення атестації щодо вільного володіння державною мовою; заповнену особову картку встановленого зразка; декларацію особи, уповноваженої на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, за 2017 рік (надається у вигляді роздрукованого примірника заповненої декларації на офіційному веб-сайті НАЗК).

Документи на посаду начальника відділу приймають до 22 січня, а на посаду головного спеціаліста – до 19 січня.

Контактна особа – Шевченко Дар`я Олександрівна, тел.: (032) 235-47-76, е-mail: donloda@ukr.net.

Переглянути детальнішу інформацію про конкурс можна тут.