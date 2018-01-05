Біля Ратуші відкрили фотовиставку «Матері»

У рамках проекту «Якби не війна» від сьогодні на площі біля Ратуші експонуватиметься виставка «Матері». Дванадцять світлин, де зображені усміхнені матері та їх сини – воїни АТО, нагадуватимуть, що майбутнє нації в руках матерів, адже саме вони виховали тих, хто сьогодні став на захист держави. Про це Львівському порталу повідомили у прес-службі Львівської міської ради.

Волонтерський проект «Якби не війна» є результатом командної роботи дівчат-волонтерів київського військового шпиталю: Юлії Волкової, Олени Соколовської, Олени Бєлячкової, Тетяни Грубенюк, Євгенії Барилко, Вікторії Павленко.

Фотовиставка складається з восьми тематичних блоків, в кожному з яких від дванадцяти до двадцяти п’яти світлин. Окрім цього, усі світлини об’єднано у фотокнигу, кошти від реалізації якої волонтери спрямовують на допомогу родинам загиблих, на ліки для поранених у шпиталі, а також на потреби військових на передовій.

Раніше біля Ратуші експонувалася виставка «Жінки на війні». Наступною із серії буде тема «Кохання».

Нагадаємо, Львівський портал веде пряму трансляцію з площі Ринок.