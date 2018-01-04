У Львові облаштували майже 70 паркомісць для автівок людей з інвалідністю

У Львові облаштували 69 місць для паркування транспортних засобів осіб з інвалідністю. Про це Львівському порталу повідомили у прес-службі Львівської міської ради.

Як зазначив під час засідання комітету з доступності міського середовища для людей з інвалідністю та маломобільних груп населення радник міського голови Львова Ярослав Грибальський, внесені зміни до закону посилюють відповідальність за паркування, зупинку, стоянку транспортних засобів на місцях, призначених для осіб з інвалідністю.

Директор ЛКП «Львівавтодор» Роман Познанський розповів, що у Львові облаштовано 69 місць для паркування транспортних засобів осіб з інвалідністю – тобто 10% від загальної кількості паркомісць, як це передбачає закон.

«Спеціально обладнані майданчики є на вул. Валовій – 8 місць; «Вернісажі» – 7; Стрийська-В.Великого – 10. Загалом є 25 місць.

Є відведені майданчики: вул. Коперника – 2 місця; вул. Словацького – 3; пл. Міцкевича – 3; вул. Костюшка – 2; вул. Чайковського – 4; пл. Маланюка – 2; вул. Гнатюка – 2; пр. Шевченка – 8; вул. Князя Романа – 2; вул. Січових Стрільців – 2; вул. А. Волошина – 1; вул. І.Григоровича – 1; вул. О. Герцена – 2; вул.О. Фредра – 1; вул. П. Ковжуна – 2; вул.С. Гавришкевича – 2; вул. С. Наливайка – 1; вул.Городоцька,83 – 4. Усього є 44 місця.

Тому загалом маємо 69 місць для паркування транспортних засобів осіб із інвалідністю, і всі вони відповідно ознаковані. Плата за паркування не стягується. Наші інженери фіксують інформацію про неправомірні паркування на таких місцях, і передають її до патрульної поліції», – розповів Роман Познанський, директор ЛКП «Львівавтодор».

Водночас, зі слів в.о. начальника управління транспорту ЛМР Олега Партики, загалом по місту є облаштовано 302 паркомісця для осіб з інвалідністю, з них 68 паркомісця – у центральній частині Львова.

«У Львові є 155 майданчиків для паркування, і маємо обладнано 302 місця для осіб з інвалідністю. Це передбачено у договорах з операторами паркування, місця безкоштовні. Ми здійснюємо періодичні перевірки цих зон, якщо є порушення – даємо припис, і їх усувають», – зазначив Олег Партика, в.о. начальника управління транспорту ЛМР.

Як розповіли працівники патрульної поліції, впродовж жовтня-грудня 2017 року у Львові було евакуйовано 135 автомобілів, які були припарковані на місцях, призначених для осіб з інвалідністю, а також було винесено 600 постанов на порушників.

Варто зазначити, що за пропозицією Ярослава Грибальського, мерія звернеться з відповідними листами до власників платних парковок, щоб забезпечити належне паркування осіб з інвалідністю.

Додамо, що під час засідання комітету заступник міського голови з питань житлово-комунального господарства Сергій Бабак наголосив, що у Львові прийняли програму ремонту ліфтів, і першочергово ліфти ремонтуватимуть у тих будинках, в яких живуть люди з інвалідністю.

«Є програма по ліфтах, яку ми прийняли, і тут роботи не на один рік. Ремонт і відновлення ліфтів є дорогим, тому основними пріоритетом будуть ліфти в тих будинках, в яких живуть люди з інвалідністю», – зазначив Сергій Бабак, заступник міського голови з питань житлово-комунального господарства.