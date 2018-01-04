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Посадовця аеропорту «Львів» оштрафували за корупцію

Юлія Шпак

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Посадовця аеропорту «Львів» оштрафували за невказаний в декларації автомобіль. Про це Львівському портал повідомили у прес-службі прокуратури у Львівській області.

 

Апеляційним судом Львівської області підтримано позицію органів прокуратури та залишено в силі рішення суду першої інстанції, відповідно до якого начальника служби радіотехнічного забезпечення ДП «Міжнародний аеропорт «Львів» імені Данила Галицького» визнано винним у порушенні вимог фінансового контролю.

Вказана особа несвоєчасно повідомила НАЗК про суттєві зміни у майновому стані – придбання автомобіля «SUBARU FORESTER» за понад 200 тис грн.

За цим фактом, працівниками УЗЕ у Львівській області складено адмінпротокол за ч.2 ст.172-6 КУпАП (порушення вимог фінансового контролю), а згодом на посадовця накладено стягнення у вигляді штрафу.

Крім цього, перед керівництвом держпідприємства, Львівська місцева прокуратура №2 ініціювала питання щодо притягнення порушника до дисциплінарної відповідальності.

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