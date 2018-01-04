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Попри заборону у Львові без проблем реалізується піротехніка

Вероніка Рой

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Придбати піротехнічні засоби у Львові є нескладно. Попри заборону у місті Лева використовувати та реалізовувати феєрверки, салюти, піротехнічні засоби, поки в Україні буде проводитись АТО, кореспондент Львівського порталу без проблем придбав їх на Краківському ринку у Львові.

 

Більшість продавців ховають піротехніку під прилавком і дістають її лише у випадку, якщо покупець запитає про наявність салютів. Однак трапляються і такі випадки, що салюти та феєрверки лежали просто на прилавку. А на запитання кореспондента Львівського порталу до продавців, чи знають вони про заборону реалізації феєрверків, відповідали, що ні.

Слід зазначити, що ціни на деякі види піротехніки є порівняно невисокими – від 10 гривень, що неабияким чином привертає увагу дітлахів та підлітків.

Варто додати, що під час «прогулянки» львівським ринком не було помічено жодного поліцейського, які б мали припиняти незаконний продаж піротехніки.

Як повідомляв Львівський портал, у Львові заборонено використовувати і реалізовувати феєрверки і піротехніку, адже вибухи і спалахи негативно позначаються на здоров’ї бійців, які повернулися із зони бойових дій.

Однак у Львові з початком 2018 року активно запускали петард і салюти.

Також після святкування Нового року у соціальних мережах з’явилось багато обурливих постів стосовно активного використання салютів та феєрверків.

 

Фото: Львівський портал

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