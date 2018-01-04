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На Львівщині розшукують зниклу школярку

Омелян Шевчук

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На Львівщині другу добу розшукують 14-річну Ірину Котик, яка 2-го січня вийшла із дому у Червонограді (будинок на вулиці Шептицького) та досі не повернулася. Про це Львівському порталу повідомили активісти Варта1.

 

За даними від рідних, дівчинка вийшла із дому 02 січня, о 15.30 та досі не повернулася.

Ірина на зріст близько 1.7м, була одягнена в чорну куртку та штани у клітинку.

Усім, кому відома будь-яка інформація про місце знаходження дитини просять сповістити на «102».

Фото: Варта1

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