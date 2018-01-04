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На Львівщині на хабарах погоріли працівники міграційної та податкової служб

Юлія Шпак

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На Львівщині на хабарах у 10 тисяч гривень спіймали працівників міграційної та податкової служб. Про це повідомляє прес-служба Нацполіції України.

 

Як інформують у відомстві, для отримання біометричного паспорта громадянина України для виїзду закордон керівник районного сектору ГУ ДМС України у Львівській області вимагав від громадянина 10 тисяч гривень хабара.

Окрім цього, за сприяння у прискоренні процедури реєстрації платника податку на додану вартість начальник відділу одного з територіальних органів ОДПІ ГУ ДФС у Львівській області теж вимагав та отримав 10 тисяч гривень неправомірної вигоди.

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