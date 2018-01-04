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«Львівська залізниця» запустила відремонтовану за 40 мільйонів електричку

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У переддень нового року в парк моторвагонного рухомого складу регіональної філії «Львівська залізниця» повернувся після капітального ремонту та модернізації електропоїзд ЕР9т №746 у складі 10 вагонів. Оновлений електропоїзд залізничники Львівської магістралі вже задіяли в приміському русі на дільниці Львів–Здолбунів. Про це Львівському порталу повідомили у прес-службі «Львівської залізниця».

 

Як інформують у відомстві, в електропоїзді встановлені нові двері салонів, сталеві двері службового тамбура, перехідних майданчиків, зовнішні розсувні двері, салони вагонів обладнано блоками сидінь 3-го класу, модернізовано систему освітлення вагонів із використанням світлодіодних світильників, у туалетних приміщеннях 5 вагонів встановлено обладнання для підвищення рівня комфорту користування санвузлами під час подорожі.

Вартість проведення капітального ремонту та модернізації одного електропоїзда становить близько 40 млн гривень, тоді як нова «електричка» коштує вдесятеро більше.

Це вже друга «електричка», яку впродовж року для Львівської залізниці капітально відремонтували на ПрАТ «Київський електровагоноремонтний завод». Перший електропоїзд повернувся з капремонту влітку і задіяний у приміському русі на дільниці Львів–Трускавець.

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