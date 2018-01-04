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Львів’ян запрошують на «Різдво у Гаю»

Вероніка Рой

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У Музеї народної архітектури та побуту ім. К. Шептицького 7-9 січня відбудеться серія заходів «Різдво у Гаю». Про це Львівському порталу повідомили у прес-службі Львівської міської ради.

 

Протягом трьох святкових днів усі охочі зможуть навчитися створювати ляльки-мотанки, дідушки, різдвяні павуки з соломи, відвідати майстер-класи із ковальського мистецтва, скуштувати хліба, випеченого в старовинній печі, почути про давні звичаї святкування Різдва та приготування традиційних різдвяних страв. А для малечі відомі львів’яни читатимуть добрі казки про маленькі й великі різдвяні дива.

Також в «Шевченківському Гаю» розгорнеться Ярмарок, який щедро частуватиме численними різдвяними стравами, а саме – медовою кутею, пампушками, духмяним узваром та іншими смаколиками. Гості Свята в інтерактивній формі дізнаються історії найдавніших садиб, долучаться до давніх звичаїв.

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