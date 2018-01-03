Введення податку на посилки з-за кордону відклали на рік

В Україні відтермінували введення обмеження на безподаткові пересилання товарів з-за кордону. Про це йдеться в опублікованому законі «Про внесення змін до Податкового кодексу України щодо забезпечення збалансованості бюджетних надходжень у 2018 році» (законопроект №6776-д), передає “Інтерфакс-Україна”.

Так, лише з 1 січня 2019 року наберуть чинності обмеження на безподаткові пересилання товарів з-за кордону фізичним особам в міжнародних поштових та експрес-відправленнях – не більше трьох протягом календарного місяця сумарною вартістю до 150 євро.

Починаючи з четвертої посилки, такі посилки будуть обкладатися ПДВ (20%), митом (10%) і акцизом.

Однак зміни правил безмитного ввезення товарів в ручному або супроводжуваному багажі сумою до 150 євро (в аеропортах – до 1000 євро) і вагою до 50 кг для тих, хто був відсутній в Україні більше доби і в’їжджає в країну не частіше одного разу протягом 72 годин, вступили в чинності 1 січня 2018 року.

Згідно зі змінами, при більш частому в’їзді без податків можна ввезти товари на суму лише до 50 євро.

Як відомо, 7 грудня Верховна Рада обмежила безмитне ввезення товарів в Україну до трьох посилок на місяць вартістю 150 євро кожна.

Відповідна норма була внесена депутатом Ради Вадимом Денисенко в законопроект №6776-д про зміни до Податкового кодексу.