Українцям радять не літати До Єгипту три місяці

Єгипет продовжив надзвичайний стан у країні на три місяці. Відтак Міністерство закордонних справ України радить громадян утриматися від поїздок до цієї курортної країни. Про це Львівському порталу повідомили у Департаменті консульської служби МЗС.

«Міністерство закордонних справ України наполегливо рекомендує громадянам України переглянути власні плани щодо відвідування Єгипту протягом дії в державі надзвичайного стану та, якщо це можливо, утриматися без нагальної необхідності від поїздок до цієї держави, у т.ч. з туристичною метою», – йдеться у повідомленні.

Згадані застереження викликані істотною активізацією на території Єгипту радикальних терористичних угруповань, які дедалі частіше спрямовують терористичні акти проти цивільних громадян з огляду на їхню релігійну приналежність.

Тим громадянам, які вже перебувають в Єгипті, рекомендовано зважити на наявні ризики подальшого перебування на території цієї держави та неухильно дотримуватись таких порад:

– категорично не рекомендується здійснювати поїздки і перебувати на півночі та в центральній частині Синайського півострова, а також у пустельних районах на захід від долини ріки Ніл;

– виявляти пильність при відвідуванні північного узбережжя Єгипту, столиці країни та дельти ріки Ніл, туристичних місць у її долині, узбережжя Червоного моря (курорти міст Хургада, Ель-Гуна, Сафага, Затоки Макаді та Затоки Сома), а також південної частини Синайського півострова (курорти міст Шарм-ель-Шейх, Дахаб, Таба).

У випадку нагальної необхідності виїзду за межі місць організованого відпочинку, громадянам слід повідомляти про це адміністрацію готелю, рідних або представників туроператора.

Рекомендується бути особливо обачними під час святкування в Єгипті релігійних (у т.ч. християнських) свят та, по можливості, утримуватися від відвідування релігійних святинь.

У разі потрапляння у надзвичайні ситуації, виникнення загрози життю та здоров’ю під час перебування на території Єгипту, рекомендуємо громадянам України невідкладно звертатися до Посольства України в Єгипті за номером телефону: +201000039648, e-mail: emb_eg@mfa.gov.ua або на «гарячу лінію» МЗС: +38 044 238 16 57, адреса електронної пошти cons_or@mfa.gov.ua.