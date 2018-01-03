У «АТП-1» частина маршруток знову зникла із GPS-моніторингу

У автобусах львівського комунального перевізника «АТП1» стався збій у роботі GPS-трекерів. Невдовзі неполадки мають ліквідувати. Про це Львівському порталу повідомили у прес-службі Львівської міської ради.

Як повідомили у ЛК «АТП-1», з 31 грудня, частина GPS-трекерів на машинах ЛК «АТП-1» не висвітлювалася. Вчора і сьогодні для ліквідації усіх несправностей на підприємстві працюють представники фірми, яка встановлювала GPS-системи.

«Те, що частина машин з GPS-трекерами не висвітлюється, ми зафіксували наприкінці грудня. Вчора ввечері до нас приїхали представники фірми, яка нам встановлювала ці трекери. Їм вдалося все відновити. Однак, сьогодні зранку знову стався збій в роботі і частина машин з GPS-трекерами далі не висвітлювалася. Як пояснюють представники фірми, відбувся збій у програмному забезпеченні. Сьогодні вони знову працюють над ліквідацією несправностей. Обіцяють усе ліквідувати, щоб, зокрема, на свята, робота наших машин чітко відображалася», – розповів Орест Хамула, директор ЛК «АТП-1».

За його словами, на Різдвяні свята автобуси ЛК «АТП-1» курсуватимуть не часто, за так-званим графіком вихідного дня.