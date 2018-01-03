ОСТАННІ НОВИНИ

Саакашвілі програв суд за позовом до ДМС

Омелян Шевчук

|

Окружний адміністративний суд Києва відмовив колишньому голові Одеської Облдержадміністрації Міхеілу Саакашвілі у позовних вимогах до державної міграційної служби у визнанні його біженцем. Таке рішення оголосила суддя Тетяна Скочок 3 січня після судового засідання.

 

За її словами, рішення можна оскаржити у встановленому законом порядку.

Саакашвілі просив суд визнати протиправною і незаконною бездіяльність ДМС щодо розгляду скарги і повідомлення про відмову в оформленні документів для вирішення питання про визнання його біженцем, або особою, яка потребує додаткового захисту.

Адвокат Саакашвілі Руслан Чорнолуцький заявив, що у його підзахисного є місяць для оскарження цього рішення.

«Хочу зазначити, що ніякої екстрадиції після цього оголошення  не буде. У нас є 30 днів для оскарження рішення і ми ним скористаємося. Поки триває судовий процес, Міхеіла Саакашвілі ніхто відправити до Грузії не може, це протиправно», – сказав захисник.

Він зазначив, що Грузія вже втретє направила до України запит на екстрадиційну перевірку Саакашвілі і тому ДМС має надати особливий статус для захисту саме від екстрадиції його підзахисного до Грузії.

Як відомо, 27 грудня до окружного адмінсуду Києва надійшов позов від Саакашвілі до Державної міграційної служби України про визнання його біженцем.

Українська правда

Загрузка...

Залишити відповідь

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься.

﻿

Статті
2017 рік та його 17 найважливіших подій
Львівський портал
2017 рік та його 17 найважливіших подій

2017 рік був далеко непростим, як для України, так і для Львівщини. Екологічні проблеми, фінансові афери та політичні іг...

У рік Собаки – із запасом добра. Сім вражаючих історій про чотирилапих, які отримали в житті другий шанс
Катерина РОДАК
У рік Собаки – із запасом добра. Сім вражаючих історій про чотирилапих, які отримали в житті другий шанс

Символом 2018 року є Собака – це вірна, самовіддана істота, символ справжньої дружби. З другого боку собака – беззахисна...

Подарунки на передову
Микола ПРОНІН
Подарунки на передову

У переддень новорічних свят усі ми мріємо про подарунки. Чекають їх і на передовій, де особливо гостро відчувається потр...

Війна, катастрофа чи кінець світу. Що робити і де ховатись львів’янам?
Катерина РОДАК
Війна, катастрофа чи кінець світу. Що робити і де ховатись львів’янам?

Переполох, який здійнявся недільного вечора 26 грудня у Львові після раптового увімкнення тривожних сирен, дав чітко зро...

всі статті
Львівський портал
Новини від KINOafisha.ua
Загрузка...
Загрузка...
Кіноафіша: розклад сеансів
Загрузка...