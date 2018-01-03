Саакашвілі програв суд за позовом до ДМС

Окружний адміністративний суд Києва відмовив колишньому голові Одеської Облдержадміністрації Міхеілу Саакашвілі у позовних вимогах до державної міграційної служби у визнанні його біженцем. Таке рішення оголосила суддя Тетяна Скочок 3 січня після судового засідання.

За її словами, рішення можна оскаржити у встановленому законом порядку.

Саакашвілі просив суд визнати протиправною і незаконною бездіяльність ДМС щодо розгляду скарги і повідомлення про відмову в оформленні документів для вирішення питання про визнання його біженцем, або особою, яка потребує додаткового захисту.

Адвокат Саакашвілі Руслан Чорнолуцький заявив, що у його підзахисного є місяць для оскарження цього рішення.

«Хочу зазначити, що ніякої екстрадиції після цього оголошення не буде. У нас є 30 днів для оскарження рішення і ми ним скористаємося. Поки триває судовий процес, Міхеіла Саакашвілі ніхто відправити до Грузії не може, це протиправно», – сказав захисник.

Він зазначив, що Грузія вже втретє направила до України запит на екстрадиційну перевірку Саакашвілі і тому ДМС має надати особливий статус для захисту саме від екстрадиції його підзахисного до Грузії.

Як відомо, 27 грудня до окружного адмінсуду Києва надійшов позов від Саакашвілі до Державної міграційної служби України про визнання його біженцем.

Українська правда