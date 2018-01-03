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Підозрюваного у жорстокому вбивстві пенсіонерки на Львівщині триматимуть під вартою

Омелян Шевчук

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Правоохоронцями розкрито факт умисного вбивства пенсіонерки одного з сіл Самбірського району, скоєного наприкінці грудня. Підозрюваного, який задушив стареньку заради 35 тисяч гривень, взято під варту. Про це Львівському порталу повідомили у прес-службі прокуратури Львівської області.

 

Як відомо, тіло 69-річної жінки з ознаками насильницької смерті виявили в день 29 грудня у її приватному помешканні.

Зловмисника затримано та повідомлено про підозру у вчиненні умисного вбивства.

Крім цього, підозрюваному обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою.

Довідково: за вчинене, максимальний термін покарання – 15 років позбавлення волі або довічне ув’язнення.

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