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На площі Музейній у Львові з’явилася унікальна різдвяна шопка

Омелян Шевчук

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У Львові, на площі Музейній, біля Львівської Свічкової Мануфактури встановили унікальну авторську різдвяну шопку, яка зображає вифлеємську стайню, в ніч Різдва Христового. Про це львівському порталу повідомили організатори заходу.

Ідея встановлення шопки на площі Музейній належить працівникам Свічкової Мануфактури.

Для виготовлення шопки запросили майстра Юрія Бакая та художницю Уляну Нищук. За задумом творців елементи в шопці є традиційними – це фігури Ісуса Христа, Матері Божої, святого Йосипа та баранчиків. А от зовнішня оздоба дещо нестандартна.

«Зверху шопка накрита бляхою та символізує суворий, подеколи жорстокий світ. Однак, ми також хотіли підкреслити, що в особливий час Різдва в серцях людей народжується надія на краще. Тому, символом нових мрій та сподівань стала дерев’яна зірка, яка служить орієнтиром в духовному житті кожного, як колись стала орієнтиром для трьох царів, які знайшли Боже дитя», – зазначила художник та іконописець Уляна Нищук.

Обличчя на фігурах розмальовані в народному стилі. Це інспірація Уляни, котру вона почерпнула з іконописання на склі, яке поширене на Гуцульщині та Буковині.

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