«Кажани» проведуть матчі з «МХП Вінниця»

У Львові відбудуться ігри третього етапу Кубку України з волейболу. На паркеті зійдуться гравці місцевого волейбольного клубу «Барком-Кажани» та ВК «МХП Вінниця». Про це Львівському порталу повідомили у прес-службі ВК «Барком-Кажани».

Матчі пройдуть 4 січня о 18.00 годині та 5 січня о 12.00. Місце проведення – ПС «Галичина».

Волейбольний клуб «Барком-Кажани» запрошує львів’ян підтримати свою команду та розпочати новий рік спортивно.

Додамо, що наступні домашні волейбольні матчі «кажанів» відбудуться 26 – 27 січня. Наша команда зіграє ігри Суперліги з харківським «Локомотивом».