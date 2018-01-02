В Україні вступив у дію закон про обов’язкове сортування відходів: порушників мають штрафувати

В Україні з 1 січня 2018 року встановлюється заборона на захоронення не перероблених (необроблених) побутових відходів. Крім цього, українці повинні сортувати сміття. Про це йдеться в законі України “Про відходи“, до якого відповідні зміни були додані ще 2012 року.

Великогабаритні, ремонтні та небезпечні відходи у складі побутових мають збиратися окремо від інших видів.

Небезпечні відходи мають відокремлюватися на етапі збирання чи сортування та передаватися спеціалізованим підприємствам, що одержали ліцензії на здійснення операцій у сфері поводження з небезпечними відходами.

Перевезення побутових відходів має здійснюватися спеціально обладнаними транспортними засобами.

Орган місцевого самоврядування на конкурсних засадах відтепер визначає виконавця послуг з перевезення побутових відходів з певної території населеного пункту.

Захоронення побутових відходів дозволяється тільки на спеціально обладнаних для цього полігонах/звалищах.

Під час обрання органами місцевого самоврядування або місцевими державними адміністраціями схеми санітарного очищення перевага надається пропозиціям, що передбачають більший ступінь перероблення чи утилізації побутових відходів.

Термічне оброблення (спалювання) побутових відходів дозволяється лише на спеціально призначених для цього підприємствах чи об’єктах.

Спалювання побутових відходів дозволяється лише на енергетичні цілі з метою одержання теплової та/або електричної енергії.

Забороняється проектування, будівництво та експлуатація полігонів побутових відходів без оснащення системами захисту ґрунтових вод, вилучення та знешкодження біогазу та фільтрату.

В Україні за невідсортоване сміття також доведеться заплатити.

Начальник управління благоустрою територій Максим Барінов у коментарі “112 Україна” зазначив, що для населення штраф складатиме від 340 до 1360 грн, для юридичних осіб – від 850 до 1700 грн.

Водночас міністр екології і природніх ресурсів Остап Семерак вважає ці штрафи “непомітними”.

“Будемо просити парламент суттєво переглянути ті норми, які передбачені в адміністративному кодексі, можливо, стосовно деяких порушень потрібно перекваліфікувати і в кримінальну відповідальність”, – підкреслив він.

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