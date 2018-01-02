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У Святвечір львів’ян кличуть на Різдвяну Літургію у Собор св. Юра

Єва Корнійчук

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У суботу, 6 січня, львів’ян та гостей міста запрошують на нічну Різдвяну Літургію до Архикатедрального Собору св. Юра.

 

Розпорядок святкових богослужінь на Різдво:

субота, 6 січня:

– 16.00 год. – Вечірня. Велике Повечір’я з Литією;

– 22.30 год. – Архиєрейська Божественна Літургія (очолює Преосвященний Володимир, єпископ-помічник Львівської Архиєпархії).

неділя, 7 січня:

– 06.45 год. – Утреня;

– 08.00 год. – Архиєрейська Божественна Літургія (очолює Високопреосвященний Ігор, митрополит Львівський);

11.00 год. – Божественна Літургія.

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