У Святвечір львів’ян кличуть на Різдвяну Літургію у Собор св. Юра

У суботу, 6 січня, львів’ян та гостей міста запрошують на нічну Різдвяну Літургію до Архикатедрального Собору св. Юра.
Розпорядок святкових богослужінь на Різдво:
субота, 6 січня:
– 16.00 год. – Вечірня. Велике Повечір’я з Литією;
– 22.30 год. – Архиєрейська Божественна Літургія (очолює Преосвященний Володимир, єпископ-помічник Львівської Архиєпархії).
неділя, 7 січня:
– 06.45 год. – Утреня;
– 08.00 год. – Архиєрейська Божественна Літургія (очолює Високопреосвященний Ігор, митрополит Львівський);
11.00 год. – Божественна Літургія.
Єва Корнійчук