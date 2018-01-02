У Карпатах відкрили Реабілітаційний центр для військових

На Спортивно-навчальній базі Міністерства оборони України «Тисовець» відкрили Реабілітаційний центр для військовослужбовців.

Як повідомили львівському порталу у прес-службі Львівської ОДА, відпочинок та реабілітацію у Центр вже заїхали родини військовослужбовців 72-ї окремої механізованої бригади імені Чорних Запорожців.

В закладі створена потужна медична інфраструктура, його відвідувачі можуть відпочити, пройти лікування та реабілітацію. Окрім штатних працівників із військовими та їх родинами, працюватимуть медичні працівники військово-медичного клінічного центру Західного регіону. А відтак бійці та їх близькі зможуть пройти лікарський огляд, отримати комплекс фізіотерапевтичних процедур, стоматологічну допомогу тощо.