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У Карпатах відкрили Реабілітаційний центр для військових

Єва Корнійчук

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На Спортивно-навчальній базі Міністерства оборони України «Тисовець» відкрили Реабілітаційний центр для військовослужбовців.

 

Як повідомили львівському порталу у прес-службі Львівської ОДА,  відпочинок та реабілітацію у Центр вже заїхали родини військовослужбовців 72-ї окремої механізованої бригади імені Чорних Запорожців.

В закладі створена потужна медична інфраструктура, його відвідувачі можуть відпочити, пройти лікування та реабілітацію. Окрім штатних працівників із військовими та їх родинами, працюватимуть медичні працівники військово-медичного клінічного центру Західного регіону. А відтак бійці та їх близькі зможуть пройти лікарський огляд, отримати комплекс фізіотерапевтичних процедур, стоматологічну допомогу тощо.

 

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