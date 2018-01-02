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Правоохоронці з'ясували, хто насмерть збив дівчину на трасі Львів-Шегині

Єва Корнійчук

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Правоохоронці Львівщини встановили  особу водія-втікача, який напередодні нового року насмерть збив дівчину-пішохода на трасі Львів-Шегині.

 

Водієм-утікачем виявився 33-річний мешканець Мостиського району, водій автомобіля «Ауді-100».

Нагадаємо, дорожньо-транспортна пригода трапилася 28 грудня о 21.50 на автодорозі Львів – Шегині між селами Родатичі та Бар у Городоцькому районі. Невідомий водій невстановленого автомобіля скоїв наїзд на пішохода, 19-річну мешканку Мостиського району. Від отриманих травм дівчина померла на місці події, а водій після скоєного втік.

За цим фактом було відкрито кримінальне провадження за ч.2 ст.286 (порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортним засобом) Кримінального кодексу України. Санкція статті передбачає покарання – від трьох до восьми років позбавлення волі без права керувати транспортними засобами терміном до трьох років або без такого.

Особу водія-втікача встановлено. Ним виявився 33-річний мешканець Мостиського району, котрий керував автомобілем «Ауді 100».

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