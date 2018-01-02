Органний зал кличе львів’ян на грандіозні концерти українських та іноземних майстрів. Репертуар на січень

У січні 2018 Львівський органний зал влаштовуватиме ланч-концерти: їх можна відвідати щонеділі о 14.00, починаючи з 7 січня. Про це Львівському порталу повідомили у прес-службі Органного залу.

Шанувальники фортепіанної музики матимуть шанс відвідати концерти Дмитра Чоні та Данила Саєнка 5 та 25 січня відповідно.

«На противагу фортепіанному домінуванню у музиці, 13 січня будемо реінкарнувати звуки та музику різних часів на клавесині разом із Наталією Сікорською. Клавесин протягом XIX століття був незаслужено призабутий і витіснений на другий план, ми покажемо, що він досі актуальний та сучасний». – зазначають організатори.

Два концерти матимуть географічне забарвлення, а саме 18 січня звучатимуть твори англійської музики XVIIІ сторіччя на органі, а 28 січня – гість з Києва – Андрій Остапенко зіграє мотиви іспанської музики, які неможливі без гітари.

Родзинкою місяця стане єдиний виступ концертмейстера з Берлінської філармонії Ноаха Бендікса-Болґлі (Noah Bendix-Balgley) разом з оркестром Collegium Musicum під керівництвом дириґента зі США – Теодора Кухара (Theodore Kuchar).

Квитки на Gastroli.ua, в найбільшій мережі кас міста та в касі Органного залу з середи по неділю (з 13:00 до 19:00)

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