Львівський трамвай №2 завтра курсуватиме через Вітовського

Завтра, 3 січня, з 09:00 до 18:00 год. трамваї маршруту № 2 курсуватимуть за зміненим маршрутом. Про це інформують у прес-службі міської ради Львова.

«Завтра, 3 січня, з 09:00 до 18:00 год. трамваї маршруту № 2 курсуватимуть за зміненим напрямком вул. Коновальця – вул. Вітовського – вул. Ів. Франка – вул. Личаківська – Погулянка та у зворотньому напрямку. Зміна руху пов’язана із проведенням ремонтних робіт в аварійному каналізаційному випуску одного із будинків на вул. Ген. Чупринки», – повідомив Іван Бондар, речник ЛКП «Львівелектротранс».