В Україні запрацювала система фіксації біометричних даних іноземців

Із сьогоднішнього дня у пунктах пропуску на державному кордоні у повному обсязі запрацювала система фіксації біометричних даних іноземців та осіб без громадянства. Про це Львівському порталу повідомили у прес-службі МВС України.

Ця система біометричного контролю розгорнута Державною прикордонною службою України на виконання Указу Президента України від 30 серпня 2017 року № 256 «Про рішення Ради національної безпеки та оборони України від 10 липня 2017 року «Про посилення контролю за в’їздом в Україну, виїздом з України іноземців та осіб без громадянства, додержання ними правил перебування на території України». Вона є однією з підсистем відомчої автоматизованої системи прикордонного контролю.

Запуск системи фіксації біометричних даних ‑ це ще один крок щодо покращення безпекової складової при перетинанні кордону та вдосконалення системи прикордонного контролю. Адже головна її мета ‑ забезпечення національної безпеки країни, посилення контролю за в’їздом та виїздом з України іноземців та осіб без громадянства, додержанням ними правил перебування на території нашої держави.

Працівники Держприкордонслужби фіксують відбитки 5 пальців правої руки. Обов’язкову фіксацію біометричних даних застосовують у відповідності до визначеного МЗС переліку 70 країн, у тому числі Російської Федерації, які віднесено до категорії ризику. Решта іноземців – за результатами аналізу та оцінки ризиків.

При повторному перетині особою кордону здійснюватиметься процес ідентифікації особи. При цьому інспектор бачитиме чи здавала людина свої біометричні дані і здійснюватиме їх перевірку. У разі не співпадіння даних особу буде направлено на додатковий контроль для з’ясування обставин.

Відповідно до вимог Закону України «Про правовий статус іноземців та осіб без громадянства» визначено категорії іноземців та осіб без громадянства, які звільняються від фіксації біометричних даних. Це насамперед глави держав і урядів зарубіжних країн, члени парламентських та урядових делегацій, особи до 18-річного віку, круїзні туристи, члени екіпажів транспортних засобів, дипломатичний персонал, посадові особи міжнародних організацій.

Варто зазначити, що під час паспортного контролю інспектори Держприкордонслужби здійснюють перевірку паспортних документів іноземців, в тому числі за базами Інтерполу. Далі відбувається зчитування інформації (відбитки пальців) за допомогою рідерів, яка надходить до підсистеми обробки біометричних даних відомства. Крім того, через міжвідомчу інформаційно-телекомунікаційну систему «Аркан» вона надходитить до Національної системи біометричної верифікації та ідентифікації громадян України, іноземців та осіб без громадянства Державної міграційної служби.

Для створення цієї системи було технічно дообладнано 157 пунктів пропуску та 3 КПВВ на адмінмежі з ТОТ АР Крим. Для цього Держприкордонслужбі було виділено 300 мільйонів гривень. Зокрема, обладнано понад 1200 робочих місць та доукомплектовано більше 400 автоматизованих робочих місць сканерами відбитків пальців, розгорнуто більше 320 нових робочих місць на І-й та ІІ-й лінії контролю, а також понад 420 в залізничних пунктах пропуску, модернізовано сховище зберігання біометричних даних.