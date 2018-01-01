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У річці під Києвом знайшли тіло зниклої правозахисниці

Дарина Смеречанська

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Голова профспілки МВС Ілля Кива повідомив, що сьогодні у річці на Київщині знайшли тіло правозахисниці Ірини Ноздровської. Про це повідомляє Espreso.tv.

За його словами, її тіло знайшли близько 2 годин тому.

Ноздровська зникла 28 грудня після судового засідання, в якому проходила як свідок.

За попередньою версією, як розповів Кива, тіло Ноздровської скинули з моста в річку.

Основна версія, яку розглядають правоохоронці, – це вбивство, пов’язане з її професійною діяльністю.

“Громадськість організувала активні пошуки і сьогодні планувалася обшукували найближчі райони. Був досить складний судовий процес, в якому Ірина проходила як свідок, вона не давала “замилити” справу, що могло послужити причиною її смерті. Судове засідання було 28 грудня, після цього вона зникла”, – розповів Кива в ефірі “112 Україна”.

У Ноздровської залишилася неповнолітня дочка.

Заступник шеф-редактора видання “Обозреватель” Анна Молчанова раніше писала на своїй сторінці у Facebook, що Ноздровська декілька років займалася справою про загибель своєї сестри, яку насмерть збив на авто племінник голови суду. За її словами, через зусилля юристки водій машини опинився у в’язниці. Також Молчанова наголошує, що Ноздровській неодноразово погрожували родичі та друзі водія.

Фто: Еспресо. ТБ

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