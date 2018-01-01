У новорічну ніч львівські патрульні впіймали 15 п’яних водіїв

Більш ніж 300 викликів опрацювали патрульні в новорічну ніч. Про це Львівському порталу повідомили у прес-службі патрульної поліції Львова.
Загалом ніч на 1 січня у Львові та області пройшла без надзвичайних ситуацій.
Інспектори 2 батальйону опрацювали більш ніж 300 викликів, які надійшли через телефон 102. Запобігли 20 випадкам бійок та зупинили 15 водіїв, які перебували в стані сп’яніння.
Патрульні забезпечили охорону громадського порядку у місцях скупчення людей, перевірили 135 автомобілів та оформили 4 ДТП.
Також інспектори опрацювали 13 сімейних сварок.
Дарина Смеречанська