Супрун розповіла, як краще боротися з післяноворічним похміллям

В.о. міністра охорони здоров’я України Уляна Супрун дала декілька порад, як після святкування Нового року подолати похмілля. Про це вона написала на своїй сторінці у Facebook, передає Львівський портал.

«Якщо хтось з ваших близьких чи друзів вчора випив зайвого, а під ранок почувається зле, рекомендую звернути увагу на ці поради», – наголосила посадовець.

Як вона поянила, похмілля виникає, оскільки основним компонентом алкогольних напоїв є етанол – це токсична речовина, що впливає на організм як діуретик (сечогінний засіб), і тому може швидко спричинити зневоднення. Саме зневоднення є основною причиною звичайних проявів похмілля: головного болю, нудоти, відчуття сухості в роті тощо.

«В першу чергу, для пом’якшення симптомів похмілля необхідно відновити нормальний рівень води в організмі. Найкраще це зробити, випивши значну кількість води у той же день перед сном.

Солодощі допоможуть заспокоїтися та попередити тремтіння. Однак варто пам’ятати, що у деяких випадках, спочатку краще прийняти антациди (препарати, що нейтралізують кислотність шлункового соку) для попередження проблем з травленням», – розповіла Уляна Супрун.

Водночас вона зауважила, що бульйон або рідкий суп з овочами чи крупою є чудовими джерелами вітамінів та мінералів, тому ці страви допоможуть швидше відновити баланс корисних та поживних речовин в організмі. Крім того, як вона наголосила, що супи та бульйони легко перетравлюються у шлунку.

І додала, що аитна вода та тонізуючі напої також не перевантажують шлунок та допомагають відновити водний баланс організму.

«Не варто пити алкоголь для пом’якшення симптомів похмілля – це не допоможе. Прийом дози алкоголю вранці може просто відкласти прояв симптомів похмілля. Краще взагалі не вживати алкоголь протягом двох наступних діб, якщо ви випили зайвого напередодні, не зважаючи на те, були прояви похмілля чи ні, адже організму потрібен час, щоб відновитися», – порекомендувала Уляна Супрун.