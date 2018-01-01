Сестри Музичук – у десятці найсильніших шахісток світу

Міжнародна федерація шахів (ФІДЕ) представила рейтинг-лист станом на 1 січня 2018 року. До першої десятки списку у жінок як і раніше входять дві українки – Анна Музичук (коефіцієнт 2571) та її молодша сестра екс-чемпіонка світу Марія Музичук (2540), які посідають 3 та 7 місця відповідно. Про це повідомляє Укрінформ.

Жіночий рейтинг очолює чемпіонка світу китаянка Хоу Іфань (2680). Другою йде її співвітчизниця Цзю Веньцзюнь (2571).

У першій сотні найсильніших шахісток світу, крім сестер Музичук, ще шестеро представниць України: 36. Наталія Жукова (2438), 41. Анна Ушеніна (2423), 57. Інна Гапоненко (2410), 86. Юлія Осьмак (2375), 96. Тетяна Василевич (2360), 100. Наталія Букса (2357).

У чоловіків лідирує чемпіон світу норвежець Магнус Карлсен (2834).

У світову сотню входять сім шахістів України: 27. Василь Іванчук (2726), 38. Павло Ельянов (2710), 47. Юрій Криворучко (2694), 48. Руслан Пономарьов (2694), 53. Юрій Кузубов (2691), 66. Мартин Кравців (2679), 86. Олександр Моїсеєнко (2660).