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Неподалік Львова іномарка влетіла у рекламни щит. Серед постражадалих 7-річний хлопчик

Дарина Смеречанська

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На Жовківщині іномарка в’їхала у рекламну конструкцію. Внаслідок ДТП водій автомобіля та двоє його пасажирів отримали тілесні ушкодження. Про це Львівському порталу повідомили у прес-службі ГУ НП у Львівській області.

 

В Жовківське відділення поліції 31 грудня о 09.06 надійшло повідомлення про те, що на автодорозі Київ-Чоп неподалік Львова сталася автопригода з потерпілими.

Поліцейські попередньо встановили, що водій автомобіля «Сітроен Берлінго», 43-річний житель міста Червоноград, не впорався із керуванням та в’їхав у рекламну конструкцію. Внаслідок зіткнення водій, його дружина і 7-річний син отримали тілесні ушкодження і були госпіталізовані

За фактом відкрите кримінальне провадження за ч.1 ст.286 Кримінального кодексу України (порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами).

Встановлюються обставини ДТП, досудове розслідування триває.

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