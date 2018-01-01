На Львівщині зіткнулися мікроавтобус та автопоїзд: постраждало дев’ятеро людей

У Львівській області сьогодні, 1 січня, зіткнулися мікроавтобус та автопоїзд: є потерпілі. Про це Львівському порталу повідомили у прес-службі ГУ НП у Львівській області.
Внаслідок ДТП водій мікроавтобуса та восьмеро його пасажирів отримали тілесні ушкодження.
В Стрийський відділ поліції сьогодні, 1 січня, близько 08.30 надійшло повідомлення про те, що на автодорозі Київ-Чоп сталася дорожньо-транспортна пригода.
Як попередньо встановили правоохоронці, водій автомобіля «Фольксваген Транспортер», 28-річний мешканець міста Борислав, виїхав на смугу зустрічного руху, де зіткнувся з автопоїздом під керуванням 23-річного жителя Закарпатської області.
Внаслідок ДТП водій мікроавтобуса та восьмеро його пасажирів були доставлені у лікарню, наразі їх оглядають медики.
Встановлюються обставини ДТП, вирішується питання про відкриття кримінального провадження.
Дарина Смеречанська