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На Львівщині зіткнулися мікроавтобус та автопоїзд: постраждало дев’ятеро людей

Дарина Смеречанська

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У Львівській області сьогодні, 1 січня, зіткнулися мікроавтобус та автопоїзд: є потерпілі. Про це Львівському порталу повідомили у прес-службі ГУ НП у Львівській області.

 

Внаслідок ДТП водій мікроавтобуса та восьмеро його пасажирів отримали тілесні ушкодження.

В Стрийський відділ поліції сьогодні, 1 січня, близько 08.30 надійшло повідомлення про те, що на автодорозі Київ-Чоп сталася дорожньо-транспортна пригода.

Як попередньо встановили правоохоронці, водій автомобіля «Фольксваген Транспортер», 28-річний мешканець міста Борислав, виїхав на смугу зустрічного руху, де зіткнувся з автопоїздом під керуванням 23-річного жителя Закарпатської області.

Внаслідок ДТП водій мікроавтобуса та восьмеро його пасажирів були доставлені у лікарню, наразі їх оглядають медики.

Встановлюються обставини ДТП, вирішується питання про відкриття кримінального провадження.

 

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