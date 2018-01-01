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Молодик отримав опіки рук та обличчя під час розпалювання печі: хлопця госпіталізували

Дарина Смеречанська

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19-річного мешканця с. Гаї Пустомитівського району госпіталізували з опіками, які той отримав внаслідок необережного поводження з вогнем під час розпалювання печі. Про це Львівському порталу повідомили у прес-службі ГУ ДСНС у Львівській області.

 

Так, 31 грудня о 14:04 до Служби порятунку «101» надійшло повідомлення про пожежу в с. Гаї Пустомитівського району в цегляному житловому будинку. Вогнеборці оперативно прибули до місця виклику та приступили до ліквідації пожежі. О 14:38 пожежу локалізували, та о 14:43 повністю ліквідували. Внаслідок пожежі отримав опіки I-II ступеня обличчя та обох кістей рук та передпліччя син власниці будинку – хлопець 1999 року народження, який госпіталізований у 8-му міську клінічну лікарню м. Львова. Вогнем знищено речі домашнього вжитку на площі 10 кв.м., пошкоджено стіни на площі 5 кв.м. Завдяки оперативним діям вогнеборців вдалось запобігти поширенню вогню будівельними конструкціями будинку, та врятувати його від повного знищення вогнем.

До ліквідації пожежі залучили 4 чоловік особового складу та 1 одиницю спецтехніки.

Попередня імовірна версія виникнення пожежі – необережне поводження з вогнем під час розпалювання печі.

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