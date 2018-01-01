Мінімальна зарплата в Україні офіційно зросла до 3723 грн

Віднині, 1 січня, підвищилася мінімальна заробітна плата і тепер вона становить 3723 грн у місячному розмірі. Про це повідомляє ТСН.

Саме таку суму визначили законодавці в держбюджеті на 2018 рік. Вона на 523 грн більша, ніж рівень мінімальної зарплати 2017-го року – 3,2 тис. грн.

У погодинному розмірі мінімальна зарплатня нині становить 22,41 грн.

Місяць тому президент України Петро Порошенко на форумі об’єднаних громад заявив, що мінімальну зарплату підвищать до 4,1 тис. грн. Але через кілька днів Рева розповів, коли реально можна підвищити мінімальну зарплату до 4100 гривень. Кабмін відповів, що в нього немає таких розрахунків, а підвищення можливе за умови економічного зростання в державі.