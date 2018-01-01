Львовом пройшла смолоскипна хода на честь Бандери

Сьогодні, 1 січня у Львові традиційною смолоскипною ходою відзначили 109-річницю з дня народження Степана Бандери.

Як інформує Дивись.info, хода розпочалася від вулиці Винниченка й тривала центром Львова. Кінцева точка – пам’ятник Степану Бандері. Цьогоріч центром пройшлися сотні людей, а процесія розтягнулася на кількасот метрів. Орієнтовно участь в акції взяло до тисячі людей, адже під час ходи люди приєднувалися до процесії. Хода ненадовго заблокувала рух у центрі міста.

У столиці ж участь у марші взяли орієнтовно кілька тисяч людей, але це менше, аніж минулого року. Натомість, у Львові кількість учасників цього року була суттєво більшою, аніж рік тому.