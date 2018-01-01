Львів'яни зібралися на віче і вшанували пам'ять Степана Бандери

Сьогодні, 1 січня, у Львові з нагоди 109-ї річниці від дня народження голови Проводу ОУН, Героя України Степана Бандери відбулись урочисті заходи. Про це Львівському порталу повідомили у прес-службі Львівської ОДА.

Зокрема, біля пам’ятника Степану Бандері, що на площі Кропивницького, відбулось урочисте віче. Керівництво області та міста поклали квіти до підніжжя пам’ятника Герою України.

Опісля покладання квітів усі присутні під музичний супровід Львівського муніципального хору Гомін виконали Державний гімн України, а також провели спільну молитву.

«109-ть років тому народився месник української нації, українського народу, який підняв прапор, під яким десятки та сотні хлопців і дівчат взявши зброю до рук, попрощавшись із батьками пішли, і не всі повернулись додому. І так само й сьогодні висловлюємо співчуття тим родинам, які сядуть за святковий стіл без свого сина, батька, брата. Висловлюємо шану, тим хлопцям, які сьогодні під прапором Степана Бандери в холодних окопах та бліндажах, відстоюють нашу соборну, незалежну Україну задля світлої цілі», – наголосив голова Львівського крайового братства ветеранів національно-визвольної боротьби Олесь Гуменюк.

На завершення учасники віче виконали Гімн українських націоналістів «Зродились ми великої години».

Фото: ЛОДА