Віднині між Україною та Арабськими Еміратами почав діяти безвіз

Безвізовий режим між Україною та Об’єднаними Арабськими Еміратами (ОАЕ) офіційно почав діяти з 31 грудня 2017 року. Про це повідомляє Укрінформ.

Запровадження безвізу раніше анонсував міністр закордонних справ України Павло Клімкін у Twitter.

Із 31 грудня 2017 року громадяни України зможуть подорожувати до ОАЕ без віз терміном до 30 днів за біометричним паспортом.

Як повідомив у коментарі Укрінформу офіційний представник Департаменту консульської служби МЗС Василь Кирилич, у перші години дії безвізового режиму між Україною та Об’єднаними Арабськими Еміратами не зафіксовано відмов у в’їзді українцям.

“У перші години роботи безвізового режиму не зафіксовано випадків відмови у виїзді тим, хто подороджує без еміратських віз за чинними біометричними паспортами України для виїзду за кордон”, – сказав Кирилич.

Він поінформував, що українські консули у ніч проти 31 грудня забезпечували чергування у пунктах перетину кордону пропуску в аеропортах ОАЕ.