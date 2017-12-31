Співак зі Львівщини переміг у восьмому сезоні музичного талант-шоу «Х-фактор»

Українське шоу “Х-фактор” 8 сезон вже завершило пошуки унікальних голосів країни. 30 грудня на каналі СТБ відбувся восьмий прямий ефір. У 18 випуску шоу назвали довгоочікуване ім’я переможця проекту – ним став Михайло Панчишин, який родом із міста Рудки, що на Львівщині.

Як інформує 24 канал, під час шоу “Х-Фактор” 8 сезон 18 випуск судді проекту – Настя Каменських, Олег Винник, Дмитро Шуров (PIANOБОЙ) і Андрій Данилко – обрали переможця проекту.

За правилами шоу, під час прямих ефірів кожен із учасників виконує одну або декілька композицій, але їхню долю вирішують вже не судді, а глядачі. Протягом цілого тижня глядачі мали можливість проголосувати за свого улюбленого виконавця або гурт, який став би переможцем проекту “Х-фактор”.

Тому, за результатами глядацьких голосувань переможцем проекту “Х-фактор” 8 сезон став Михайло Панчишин, – підопічний Дмитра Шурова.

Гурт “Юркеш” також винагородили на проекті “Х-фактор” 8 сезону. На їхню першу пісню після шоу також виділять гроші, щоб вони зняли свій грандіозний кліп.

Фото: LvNews