Через рекордно низьку температуру замерз Ніагарський водоспад

У Сполучених Штатах Америки температура повітря опустилася до мінус 12 градусів, через що частково замерз Ніагарський водоспад. Про це повідомляє Еspreso.tv.

Морозна погода в новорічну ніч прогнозується в більшій частині США на схід від Скелястих гір. Рекордні низькі температури очікуються на американському Середньому Заході. У Нью-Йорку похолодає до мінус 12 градусів, через вітер така погода буде здаватися ще холоднішою.

Зниження температури призвело до часткового замерзання Ніагарського водоспаду, що розташований в американському штаті Нью-Йорк і канадському Онтаріо.

“Холод примудрився частково заморозити гігантський Ніагарський водоспад, перетворивши атракціон в замерзлий, блискучий рай”, – йдеться в повідомленні Reuters з посиланням на Національну метеорологічну службу США.