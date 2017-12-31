ОСТАННІ НОВИНИ

Через рекордно низьку температуру замерз Ніагарський водоспад

|

У Сполучених Штатах Америки температура повітря опустилася до мінус 12 градусів, через що частково замерз Ніагарський водоспад. Про це повідомляє Еspreso.tv.

 

Морозна погода в новорічну ніч прогнозується в більшій частині США на схід від Скелястих гір. Рекордні низькі температури очікуються на американському Середньому Заході. У Нью-Йорку похолодає до мінус 12 градусів, через вітер така погода буде здаватися ще холоднішою.

Зниження температури призвело до часткового замерзання Ніагарського водоспаду, що розташований в американському штаті Нью-Йорк і канадському Онтаріо.

“Холод примудрився частково заморозити гігантський Ніагарський водоспад, перетворивши атракціон в замерзлий, блискучий рай”, – йдеться в повідомленні Reuters з посиланням на Національну метеорологічну службу США.

 

 

Загрузка...

Залишити відповідь

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься.

﻿

Статті
2017 рік та його 17 найважливіших подій
Львівський портал
2017 рік та його 17 найважливіших подій

2017 рік був далеко непростим, як для України, так і для Львівщини. Екологічні проблеми, фінансові афери та політичні іг...

У рік Собаки – із запасом добра. Сім вражаючих історій про чотирилапих, які отримали в житті другий шанс
Катерина РОДАК
У рік Собаки – із запасом добра. Сім вражаючих історій про чотирилапих, які отримали в житті другий шанс

Символом 2018 року є Собака – це вірна, самовіддана істота, символ справжньої дружби. З другого боку собака – беззахисна...

Подарунки на передову
Микола ПРОНІН
Подарунки на передову

У переддень новорічних свят усі ми мріємо про подарунки. Чекають їх і на передовій, де особливо гостро відчувається потр...

Війна, катастрофа чи кінець світу. Що робити і де ховатись львів’янам?
Катерина РОДАК
Війна, катастрофа чи кінець світу. Що робити і де ховатись львів’янам?

Переполох, який здійнявся недільного вечора 26 грудня у Львові після раптового увімкнення тривожних сирен, дав чітко зро...

всі статті
Львівський портал
Новини від KINOafisha.ua
Загрузка...
Загрузка...
Кіноафіша: розклад сеансів
Загрузка...