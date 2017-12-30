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За підозрою у вимаганні хабара затримали екс-голову Львівської облради

Дарина Смеречанська

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Детективи НАБУ затримали за підозрою у вимаганні хабара директора Інституту агроекології і природокористування Національної аграрної академії наук України Ореста Фурдичка. Про це повідомляє ZAXID.NET.

 

Детективи НАБУ затримали Ореста Фурдичка 30 грудня у Києві. Вони також провели обшуки у його робочому кабінеті та вдома. Про це стало відомо зі слів джерела в одному із правоохоронних відомств України. НАБУ наразі не коментує цієї інформації.

За попередніми даними, Орест Фурдичко затриманий за підозрою у вимаганні хабара. Його затримали у суботу в його службовому кабінеті в Інституті агроекології і природокористування НААН у Києві. Разом з обшуками кабінету детективи НАБУ провели обшуки і у нього вдома.

Нагадаємо, що 65-річний Орест Фурдичко з початку 90-х очолював лісову галузь Львівщини і саме з його ім’ям преса пов’язувала масштабні зловживання у цій галузі. У 1990-1997 рр. був депутатом Львівської облради, у 1997-1998 рр. – був головою Львівської облради. У 1998-2002 роках був народним депутатом України, пізніше працював на керівних посадах у Держкомітеті лісового господарства України та у міністерстві охорони навколишнього середовища. У травні 2017 року президент нагородив його орденом князя Ярослава Мудрого V ступеня.

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